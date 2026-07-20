Военные РФ пункты управления БПЛА и опорные пункты ВСУ под Красным Лиманом

Российские военные ликвидировали замаскированный опорный пункт Вооружённых сил Украины с пунктом управления беспилотными летательными аппаратами на краснолиманском направлении, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли военнослужащие 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии российской группировки войск «Запад». Были использованы самоходные пушки 2С5 «Гиацинт-С».
«Расчёты самоходных пушек “Гиацинт-С” 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач ликвидировали пункты управления БПЛА, ствольную артиллерию и замаскированные опорные пункты с живой силой подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что объекты противника выявила разведка. Артиллеристы ликвидировали пункт управления БПЛА украинских войск несколькими точными выстрелами.
Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.