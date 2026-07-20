Сигнал из Хабаровска достиг Международной космической станции

Хабаровские радиолюбители установили прямую связь с Международной космической станцией. Сеанс прошёл на площадке Тихоокеанского государственного университета в рамках радиоэкспедиции «РТРС-25».
Команда с позывным RT25HK вышла на связь с орбитой вечером 19 июля. За 11 минут работы в эфире — с 19:19 до 19:30 по хабаровскому времени — участники передали экипажу МКС сообщение азбукой Морзе «РТРС 25 ЛЕТ Хабаровск».
На связь с Хабаровском вышли члены экипажа корабля «Союз МС-29», среди которых оказался выпускник ТОГУ, Герой России Пётр Дубров.
Космонавты поблагодарили участников сеанса и специалистов радиоцентра за работу, отметив важность современных технологий связи для функционирования космической станции.
В мероприятии приняли участие инженеры РТРС, преподаватели и студенты ТОГУ, а также министр цифрового развития и связи края Евгений Демин. Он отметил, что подобные проекты помогают привлекать молодых специалистов в сферу связи и показывают возможности современных инженерных профессий.
По словам министра, развитие инфраструктуры связи в регионе продолжается. До конца 2027 года в крае планируется ввести в эксплуатацию 55 новых объектов FM-вещания.
Радиомарафон «РТРС-25», посвящённый 25-летию Российской телевизионной и радиовещательной сети, продлится до 26 июля.