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Сигнал из Хабаровска достиг Международной космической станции

Радиолюбители передали экипажу МКС поздравление азбукой Морзе.

Хабаровские радиолюбители установили прямую связь с Международной космической станцией. Сеанс прошёл на площадке Тихоокеанского государственного университета в рамках радиоэкспедиции «РТРС-25».

Команда с позывным RT25HK вышла на связь с орбитой вечером 19 июля. За 11 минут работы в эфире — с 19:19 до 19:30 по хабаровскому времени — участники передали экипажу МКС сообщение азбукой Морзе «РТРС 25 ЛЕТ Хабаровск».

На связь с Хабаровском вышли члены экипажа корабля «Союз МС-29», среди которых оказался выпускник ТОГУ, Герой России Пётр Дубров.

Космонавты поблагодарили участников сеанса и специалистов радиоцентра за работу, отметив важность современных технологий связи для функционирования космической станции.

В мероприятии приняли участие инженеры РТРС, преподаватели и студенты ТОГУ, а также министр цифрового развития и связи края Евгений Демин. Он отметил, что подобные проекты помогают привлекать молодых специалистов в сферу связи и показывают возможности современных инженерных профессий.

По словам министра, развитие инфраструктуры связи в регионе продолжается. До конца 2027 года в крае планируется ввести в эксплуатацию 55 новых объектов FM-вещания.

Радиомарафон «РТРС-25», посвящённый 25-летию Российской телевизионной и радиовещательной сети, продлится до 26 июля.

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