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Александр Скрябин встретился с ростовской певицей Анжелой Баграмян

Глава города Александр Скрябин встретился с победителем проекта «Движение патриотической песни», певицей и автором Анжелой Баграмян.

Источник: НИА Ростов

Глава города Александр Скрябин встретился с победителем проекта «Движение патриотической песни», певицей и автором Анжелой Баграмян.

Глава города поздравил Анжелу Цолаковну с таким важным для творческого человека достижением. Она уже больше 10 лет выступает на всех главных городских праздниках. А теперь вошла в десятку лучших авторов-исполнителей России! Из двухсот участников со всей страны ростовчанка стала победителем проекта, организованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

— Поговорили о том, что мотивировало принять участие в таком масштабном проекте, как проходил конкурсный отбор, а главное — каково это — выступать на главной сцене страны, — отметил глава города. — Когда я спросил её о конкурсе, волновалась ли она (всё-таки двести участников со всей страны), она улыбнулась и ответила, что, конечно, волновалась. И с огромной гордостью добавила: «Мы же победители — ростовчане!».

Неоднократно ростовские работники сферы культуры доказывали, что путь, на который они ступили, не про развлечение. Культура — это широкое многогранное явление, объединяющее тысячи людей под эгидой творчества и нерушимой духовой связи.

— Вот такие у нас живут люди, — подчеркнул Александр Скрябин. — Неравнодушные, талантливые, которые прославляют имя Ростова по всей стране не ради наград, а чтобы мы все могли ими гордиться.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.