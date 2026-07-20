Александр Скрябин встретился с ростовской певицей Анжелой Баграмян

— Поговорили о том, что мотивировало принять участие в таком масштабном проекте, как проходил конкурсный отбор, а главное — каково это — выступать на главной сцене страны, — отметил глава города. — Когда я спросил её о конкурсе, волновалась ли она (всё-таки двести участников со всей страны), она улыбнулась и ответила, что, конечно, волновалась. И с огромной гордостью добавила: «Мы же победители — ростовчане!».