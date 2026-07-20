От Романовки до Светлогорья: в Приморье продолжается ремонт дорог

Сильные осадки, прошедшие в Приморье на минувшей неделе, привели к переливам на дорогах в Октябрьском, Пограничном, Шкотовском и Хорольском округах. Дорожные службы круглосуточно отслеживали обстановку и оперативно принимали меры для обеспечения проезда, параллельно продолжая ремонты по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба краевого правительства.
«Дорожники завершили ремонт почти полукилометрового участка улицы Ленинской в селе Романовка. Расчистили кюветы, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия на бетонное основание, укрепили обочины, нанесли разметку и установили знаки. Качество работ проверила комиссия — замечаний нет», — говорится в сообщении.
Одновременно в Уссурийске продолжается реконструкция моста на улице Чичерина. Строители уже завершили основные этапы: установили железобетонные балки пролётного строения, смонтировали водопропускные трубы и укрепили профиль дамбы. Сейчас идёт устройство выравнивающего слоя.
4 километра дороги-дублера проспекта 100-летия закатают в асфальт к середине ноября.
В Пожарском округе по нацпроекту ремонтируют дорогу к одному из самых удалённых сёл Приморья — Светлогорью. Специалисты заканчивают устройство основания дорожной одежды, после чего уложат асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. Качество работ вместе с общественным наблюдателем уже проверила комиссия — замечаний нет.
Повысили безопасность на подъезде к селу Воздвиженка Уссурийского городского округа — там установили знаки направления поворота и нанесли шумовые полосы, которые помогут водителям раньше замечать опасный участок. В Фокино обновили главную дорогу. Почти километровый участок получил слои износа и укреплённые обочины, в ближайшее время появится разметка.
Службы «Примавтодора» продолжают и содержание краевых трасс. За неделю выполнили профилирование проезжей части на перевале Высокогорский в Дальнегорском округе, восстанавливали профиль дороги с добавлением нового материала на отрезке Терней — Малая Кема, а также косили траву в районе деревни Бровки Ольгинского округа.
Напомним, что в преддверии пикового туристического сезона в Приморье временно расширено движение на ремонтируемом мосту через реку Илистая, расположенном на 601 километре федеральной трассы А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток.