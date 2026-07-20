От Романовки до Светлогорья: в Приморье продолжается ремонт дорог

Повысили безопасность на подъезде к селу Воздвиженка Уссурийского городского округа — там установили знаки направления поворота и нанесли шумовые полосы, которые помогут водителям раньше замечать опасный участок. В Фокино обновили главную дорогу. Почти километровый участок получил слои износа и укреплённые обочины, в ближайшее время появится разметка.