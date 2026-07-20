Умер за женой: стали известны детали ухода известного телеведущего Шолохова

Однако, завершив этот эмоционально выматывающий проект, Шолохов окончательно сдал. В окружении журналиста отметили, что в последние месяцы состояние здоровья легенды телевидения резко ухудшилось. Физические силы таяли на глазах, что стало очевидно даже при коротких встречах. «То, что он себя плохо чувствовал, было видно. Во время одной из наших последних встреч мы планировали пройти пешком одну остановку. Вышли на улицу, и тут он предложил поехать на троллейбусе. Ему тяжело было уже идти, такое сложилось впечатление», — вспоминает Смирнов.