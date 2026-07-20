Более 1,3 млрд рублей потеряли жители Красноярского края из-за интернет-мошенников с начала года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае продолжает расти число преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством. Жертвами интернет-преступников с начала года стали 3144 жителя региона. Общий ущерб превысил 1,364 млрд рублей.
Только за последнюю неделю злоумышленники похитили у 68 жителей края более 36 млн рублей. Наиболее распространенными схемами обмана стали фейковые криптовалютные биржи, на которые попались шесть человек. Еще 12 жителей региона поверили лжесотрудникам спецслужб и различных организаций, обещавшим защитить их средства и благополучие.
Жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины стали 21 человек, а девять пользователей социальных сетей перевели деньги после сообщений от взломанных аккаунтов друзей и знакомых. Еще в 20 случаях пострадавшие лишились средств в результате различных мошеннических схем в интернете.