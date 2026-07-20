В России предложили увеличить многодетный маткапитал до 1 млн рублей

Он подчеркнул, что маткапитал остаётся одним из ключевых инструментов демографической политики России. По его словам, с момента запуска программы в 2007 году благодаря ей появилось около 3 миллионов детей, а модернизация выплат поможет увеличить эффект поддержки семей и их экономическую стабильность.