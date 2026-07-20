Рубио выступил с заявлением о встрече с Лавровым в ближайшие дни: где могут пройти переговоры

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, а также с министром иностранных дел КНР Ван И, на полях саммита АСЕАН на Филиппинах, который начался 19 июля и продлится до 23-го числа. Об этом высокопоставленный американский чиновник заявил, отвечая на вопросы журналистов.
«Не уверен, что мы это окончательно согласовали, но да, мы были бы готовы с ними встретиться, конечно», — сказал Марко Рубио.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в министерских мероприятиях АСЕАН в Маниле. Российский министр примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
Как писал сайт KP.RU, в начале июня Сергей Лавров высоко оценил сотрудничество России и участников АСЕАН. В нынешних геополитических реалиях АСЕАН только выиграет, если сохранит внутреннее единство, отметил министр.