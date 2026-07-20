Красноярца будут судить за грабеж и серию краж на 70 тысяч рублей (видео)

В Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, которого обвиняют в грабеже и нескольких кражах. Общий ущерб от его действий превысил 70 тысяч рублей.
По данным полиции, одним из эпизодов стало хищение вещей из автомобиля. Потерпевший сообщил, что сидел за рулем, когда неизвестный воспользовался его невнимательностью, забрал с переднего сиденья портфель с деньгами и мобильный телефон и скрылся. Ущерб составил более 9 тысяч рублей.
Оперативники установили и задержали подозреваемого — ранее судимого красноярца 1986 года рождения. Следствие выяснило, что перед кражей он заметил, как мужчина расплатился за беляш и убрал деньги в сумку, после чего проследил за ним до автомобиля.
Во время расследования полицейские установили причастность обвиняемого еще к нескольким преступлениям. По версии следствия, он похитил видеорегистратор стоимостью 19 тысяч рублей из магазина техники на улице Академика Павлова, а затем продал его за 5 тысяч рублей. Позже мужчина дважды украл из супермаркета на улице Щорса бритвенные станки и сменные кассеты общей стоимостью более 10 тысяч рублей.
Кроме того, обвиняемый похитил со стеллажа магазина техники мобильный телефон стоимостью более 17 тысяч рублей, который продал прохожему за 6 тысяч, а также украл велосипед стоимостью 14 тысяч рублей на улице Апрельской.
Уголовное дело по статьям о краже и грабеже направлено в суд. На время следствия обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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