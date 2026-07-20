Красноярца будут судить за грабеж и серию краж на 70 тысяч рублей (видео)

Во время расследования полицейские установили причастность обвиняемого еще к нескольким преступлениям. По версии следствия, он похитил видеорегистратор стоимостью 19 тысяч рублей из магазина техники на улице Академика Павлова, а затем продал его за 5 тысяч рублей. Позже мужчина дважды украл из супермаркета на улице Щорса бритвенные станки и сменные кассеты общей стоимостью более 10 тысяч рублей.