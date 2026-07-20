«Серебряные» ростовчане продолжают поддерживать активное долголетие

— Благодарю всех, кто ведет активную работу со страшим поколением донской столицы, искренне заботясь о нем и делая всё, чтобы бабушки и дедушки чувствовали себя вовлеченными в общественную деятельность, имели возможность поддерживать своей физическое и ментальное здоровье, проводили свой досуг по интересам, — отметил глава города Александр Скрябин. — А нашим серебряным ростовчанам спасибо за пример для всех нас — как оставаться активными и полными сил в любом возрасте!