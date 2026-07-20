«Серебряные» ростовчане продолжают поддерживать активное долголетие

В городе продолжается реализация проекта «Время активных», в рамках которого представители старшего поколения выходят на спортивные тренировки, посещают творческие мастер-классы, а также лекции, посвященные питанию, компьютерной грамотности и др.
Так, одним из полюбившихся видов спорта у пожилых горожан стала скандинавская ходьба.
Регулярно в районных Центрах социального обслуживания населения города проводят занятия по созданию предметов своими руками, что помогает поддерживать в хорошем состоянии моторику рук и внимание. Специалисты ЦСОНов предлагают всем желающим посещать и интеллектуальные тренировки. Для многих участников такие мероприятия не просто возможность не растерять физические навыки, но и обрести единомышленников, провести время с интересом.
Заботятся наши «серебряные» ростовчане и о бойцах СВО. В Центре соцобслуживания Советского района города на постоянной основе изготавливают маскировочные сети.
— Благодарю всех, кто ведет активную работу со страшим поколением донской столицы, искренне заботясь о нем и делая всё, чтобы бабушки и дедушки чувствовали себя вовлеченными в общественную деятельность, имели возможность поддерживать своей физическое и ментальное здоровье, проводили свой досуг по интересам, — отметил глава города Александр Скрябин. — А нашим серебряным ростовчанам спасибо за пример для всех нас — как оставаться активными и полными сил в любом возрасте!
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.