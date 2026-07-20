В Волгоград возвращается 35-градусная жара

В среду жителей Волгоградской области ожидает солнечная и по-июльски знойная погода. Воздух раскалится до +35. Лишь в отдельных районах региона температура поднимется не выше +31. Надежды на осадки, которые могли бы смягчить жару, в ближайшие дни не стоит питать ни волгоградцам, ни жителям районов региона.