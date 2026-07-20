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В Волгоград возвращается 35-градусная жара

После недолгого затишья в Волгоградскую область возвращается 35-градусная жара. Уже сегодня.

После недолгого затишья в Волгоградскую область возвращается 35-градусная жара.

Уже сегодня, предупреждают синоптики волгоградского ЦГМС, в регионе потеплеет до +32. Дальше погода, позволившая любителям прохладной погоды хотя бы на несколько дней вдохнуть полной грудью, продолжит уверенный «прогрев» — во вторник столбики термометров поднимутся от +32 до +34 градусов.

В среду жителей Волгоградской области ожидает солнечная и по-июльски знойная погода. Воздух раскалится до +35. Лишь в отдельных районах региона температура поднимется не выше +31. Надежды на осадки, которые могли бы смягчить жару, в ближайшие дни не стоит питать ни волгоградцам, ни жителям районов региона.

Фото Павла Мирошкина.