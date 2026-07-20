В Новосибирске резко вырос спрос на электромобили из-за топливного коллапса

На фоне перебоев с топливом и многочасовых очередей на АЗС в Новосибирске зафиксирован ажиотажный спрос на электромобили.
По словам руководителя автоцентра «Тесла_Н» Павла Заливчего, если весной продажи исчислялись единицами, то только за первую половину июля было реализовано 14 машин, что стало абсолютным рекордом для регионального рынка.
Несмотря на то, что средняя стоимость таких авто варьируется от 4 до 7 миллионов рублей и дилеры уже начали повышать цены из-за всплеска интереса, покупателей это не останавливает: долгосрочная экономия на зарядке становится весомым аргументом в условиях нестабильности с традиционным топливом.