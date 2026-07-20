В Новосибирске резко вырос спрос на электромобили из-за топливного коллапса

Несмотря на то, что средняя стоимость таких авто варьируется от 4 до 7 миллионов рублей и дилеры уже начали повышать цены из-за всплеска интереса, покупателей это не останавливает: долгосрочная экономия на зарядке становится весомым аргументом в условиях нестабильности с традиционным топливом.