Житель ЕАО утонул во время похода за грибами

Житель Биробиджанского района Еврейской автономной области погиб во время похода за грибами, сообщает ГУ МЧС России по ЕАО.
Инцидент произошёл на озере Дубки возле села Дубовое. По предварительным данным, двое мужчин отправились в лес за грибами. Во время перехода водоёма вброд один из них — мужчина 1965 года рождения — не смог выбраться из воды и пропал.
20 июля погибшего обнаружили без признаков жизни.
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