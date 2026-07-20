Кому положена повышенная пенсия

Размер пенсии может измениться и при смене региона проживания, если в новом городе применяют другой районный коэффициент. На Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях действуют два механизма повышения фиксированной части: на районный коэффициент, а также за «северный» стаж. Последний подразумевает не менее 15 календарных лет работы в районах Крайнего Севера или 20 — в приравненных местностях при общем страховом стаже 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.