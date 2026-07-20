Кому положена повышенная пенсия

Инвалиды и шахтеры, сельские жители и северяне — таков неполный перечень тех, кто имеет право на дополнительные суммы к пенсии. Подробности сообщает «Парламентская газета» (18+).
Для сельских жителей.
Страховая пенсия по старости в России состоит из двух частей: фиксированной и страховой. В 2026 году базовый размер фиксированной выплаты у всех получателей одинаковый — 9 584,69 рубля. Страховая часть зависит от общего стажа, среднего заработка до 1 января 2002 года и суммы пенсионных взносов после этой даты.
На повышенную фиксированную выплату могут претендовать неработающие пенсионеры, проживающие в сельской местности. Для этого их стаж в сельском хозяйстве должен составлять не менее 30 лет по профессиям из специального правительственного перечня (например, агрономы, агрохимики, трактористы, мельники).
Эта категория получает надбавку в размере 25 процентов к фиксированной выплате. В 2026 году это дополнительные 2 396,17 рубля ежемесячно.
За жизнь и работу на Крайнем Севере.
Размер пенсии может измениться и при смене региона проживания, если в новом городе применяют другой районный коэффициент. На Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях действуют два механизма повышения фиксированной части: на районный коэффициент, а также за «северный» стаж. Последний подразумевает не менее 15 календарных лет работы в районах Крайнего Севера или 20 — в приравненных местностях при общем страховом стаже 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
За иждивенцев.
Пенсионеры могут получать доплату за нетрудоспособных членов семьи, находящихся на их иждивении, — детей, внуков, братьев и сестер в возрасте до 18 лет. Если иждивенец учится очно, доплата сохраняется до 23 лет.
Сумма за одного родственника составляет одну треть фиксированной выплаты за каждого иждивенца. Если их два, ее удваивают. Если три и более — доплата составит сто процентов фиксированной выплаты. Таким образом, в 2026 году за одного родственника доплата составит около 3 195 рублей, за двоих — примерно 6 390 рублей, а за троих и более — полные 9 584,69 рубля. Эта надбавка положена как работающим, так и неработающим получателям страховой пенсии по старости или инвалидности.
Юбиляры и инвалиды.
Пенсионерам, достигшим 80 лет, а также инвалидам I группы положена удвоенная фиксированная выплата. В 2026 году это 19 169,38 рубля.
Важно: по закону доплату можно получить только по одному из этих оснований. Если пенсию уже увеличили при получении I группы инвалидности, при достижении 80 лет ее повторно не поднимут.
Летчики и шахтеры.
Ежемесячные надбавки также положены представителям отдельных профессий, в частности членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Они компенсируют вредные и тяжелые условия труда.
«Это отдельные выплаты, которые финансируются за счет работодателей. Они перечисляют дополнительные страховые взносы, чтобы их бывшие сотрудники получали надбавки», — пояснила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Размер надбавки индивидуален и зависит от продолжительности специального стажа, условий труда и суммы взносов за предыдущий квартал. Индексация этих выплат проводится четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.