Новая первая встреча. О переменах на Берегу Маклая

Мужество, доброта, сдержанность и человеколюбие Николая Николаевича Миклухо-Маклая покоряют каждого, кто знакомится с его биографией и научными трудами. Читая его дневники, оказываешься в каком-то невиданном далеком мире, буквально оживающем в воображении. Читателя поражает то количество опасностей, непреодолимых препятствий и преград, которое пришлось пережить великому российскому путешественнику. Поэтому неслучайно в XX веке он стал примером мужества и самоотверженности для мальчишек; девочек же Миклухо-Маклай привлекал как образец верности и уважения к женщинам. А для меня он был героем, знакомым с самого детства по рассказам бабушки, родителей, по его увлекательным дневникам.
Мне повезло родиться в прекрасной семье, где сохраняли традиции и память о предках, знакомясь с жизнеописаниями которых, можно было изучать историю нашего Отечества.
Моя бабушка Карина Викторовна однажды разложила на письменном столе, обитом зеленым сукном, дневники и рисунки нашего знаменитого родственника и как-то очень торжественно позвала меня. «Николя?, — сказала она, — ты, конечно, помнишь Николая Николаевича. Вот это его дневниковые записи, которые тщательно сохранялись в нашей семье, давай посмотрим».
Очень бережно перелистывая страницу за страницей, я начал погружаться в рассказы Миклухо-Маклая о путешествиях, о которых читал еще в своих детских книжках. Дневники, фотографии и рисунки еще долго лежали на столе, а я представлял, как путешественник заходит, здоровается со мной и говорит: «Я еще не все закончил, у меня много работы». Он садится за стол и начинает что-то писать, склонившись над дневником.
Перемены на Берегу Маклая.
Осознание себя продолжателем дела Миклухо-Маклая пришло ко мне не сразу. Каждый человек ищет себя и, наверное, находит тогда, когда возвращается к своим корням. Я окончил Институт телекоммуникаций по специальности экономист. До моей научной деятельности в Институте востоковедения РАН я достаточно долго был предпринимателем.
Когда уже в зрелом возрасте я осознал, что обязан увидеть все своими глазами, то обратился к специалистам по этому региону с вопросом: как же там живут — на Берегу Маклая? Но мне, увы, не дали точного ответа, ведь последняя экспедиция Академии наук СССР побывала на острове более 40 лет назад.
Моя подготовка к первой комплексной в истории современной России научной экспедиции в Папуа — Новую Гвинею (экспедиции «Миклухо-Маклай XXI век. Берег Маклая»), которая состоялась в 2017 году, заняла два года. Отправившись в сентябре с учеными Российской академии наук (из Москвы и Санкт-Петербурга) мы ставили целью зафиксировать перемены, произошедшие на Берегу Маклая — сопоставить современную жизнь коренного населения с этнографическими записями и зарисовками Н. Н. Миклухо-Маклая, а также раскрыть образ современного Берега Маклая для российского общества. Столкнувшись с большими трудностями в организации поездки в отсутствие налаженных связей, я также считал важнейшей задачей налаживание и развитие научных и гуманитарных контактов между нашими странами.
Прошло уже 10 лет с начала активной работы в этом направлении. За это время удалось восстановить не только утраченные связи, но и углубить их за счет организации серии регулярных экспедиций (2017−2025 годы). Все это смогло осуществиться при поддержке созданного Фонда сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая, который объединил специалистов по этнографии, антропологии, географии, в области образования и международных отношений, общественных деятелей, а также широкий круг людей разных возрастов, интересующихся историей отечественной науки и культурным наследием народов мира.
В результате нам удалось выполнить все поставленные задачи и сделать немало открытий. Зритель сможет узнать о них в документальном фильме «Человек с Луны», а читатель сможет осуществить путешествие вместе с учеными благодаря книге «Жизнь между двух миров. Папуасы Берега Маклая».
Однако главное открытие, которое я сделал, и оно меня действительно поразило, — это то, насколько хорошо папуасы помнят Миклухо-Маклая. Я не ожидал такого теплого и торжественного приема, и это очень многое изменило в моей жизни. Уже смело можно утверждать: произошли позитивные перемены, новый виток развития отношений между нашими странами. Эта встреча сквозь века останется в моем сердце навсегда.
Соль и красная ткань.
В первоначальных планах было лишь добраться до берега и отыскать тех, кто помнит Миклухо-Маклая. Я вспоминаю, как мы подходили к берегу, о котором я читал еще в детстве. Берег был усыпан людьми — нас встречали около 3 тыс. человек.
Берег, утопающий в зелени, словно сошел со страниц дневников Миклухо-Маклая — такой же первозданный, похожий на Эдем. К месту высадки уже бежали люди: весть о нашем прибытии разлетелась по окрестными деревнями, и жители Берега Маклая спешили навстречу гостям из России. Я пересел в моторную лодку, спущенную с кормы и двинулся к берегу в сопровождении двух местных жителей. В груди теснилось новое мне чувство: будто полтора века растаяли без следа. Волна эмоций стерла границу между столетиями: в памяти ожили строки из дневника Миклухо-Маклая — его трепетные записи о первых шагах навстречу папуасам. Теперь мне предстояло встретиться с их потомками. И сердце замирало от волнения: сумею ли я так же бережно выстроить доверие, унаследовав эстафету великого ученого?
«Смотри, Маклай-джуниор, — обратился ко мне один из сопровождающих, — вон тот, с луком, на берегу, встречает тебя». Я начал вглядываться и действительно увидел, как по берегу прохаживается хорошо сложенный папуас с луком и стрелами. Его костюм, включавший повязку и украшения на предплечьях, был идентичен рисункам, которые я видел в дневниках Миклухо-Маклая.
«Маклай, ты взял красную ткань?», — спросил меня тот, кто был на корме небольшой надувной моторной лодки. Я пожал плечами. «Ладно, держи соль. Соль передашь тому, кто с луком, тогда подружитесь», — с улыбкой сообщил он.
Я хорошо помнил эпизод из дневников Миклухо-Маклая: во время первой встречи с легендарным Туем исследователь преподнес ему красную материю и сделал запись о своем первом друге, которому суждено было стать проводником в закрытый для европейцев мир «каменного века», в неолитическую вселенную, живущую по своим законам. Но почему именно соль? Ответ лежал на поверхности: соль — не просто приправа, а знак цивилизации, инструмент сохранения пищи, мера оседлости и расчета. Папуасы того времени ее не использовали, и мой сопровождающий прекрасно знал об этом. В этом простом выборе подарка таилась целая философия контакта: не навязывать, а предлагать то, что может стать мостом между мирами.
Непревзойденный актер.
Я знал: папуасы — непревзойденные актеры. Их театрализованные представления, рожденные из легенд о Маклае, — это не просто игра, а живая память народа, ритуал, в котором прошлое становится настоящим. Миклухо-Маклай оставил о них тонкие, внимательные описания, да и советские ученые в 1970-х не раз фиксировали эти пантомимы в своих полевых заметках, и вот теперь я сам оказался внутри такой легенды — стал героем собственной театрализованной истории. Тот миг, когда я ступил на берег, запомнился навсегда. Воздух будто загустел от напряжения и восторга: раздались бурные овации, люди порывались броситься ко мне, но их удерживали крепкие мужчины в традиционных костюмах воинов — строгие, собранные, словно стражи порога между мирами. По их команде толпа мгновенно затихла и над берегом повисла особая, почти священная тишина: не пустота, а ожидание, наполненное смыслом.
Еще с лодки я заметил этого воина — он стоял неподвижно, словно высеченный из темного дерева, взгляд его был тверд и недоверчив. Когда я ступил на берег, все будто исчезло: шум прибоя, и гул толпы, даже крик птиц растворились в тишине. Возникло странное, почти мистическое ощущение, что мы с ним одни на этом берегу — два мира, две эпохи, сведенные в одной точке. Шаг за шагом я приближался. Толпа замерла, и в этой тишине слышалось только мое дыхание. Я протянул руку — жест понятный без слов. Но он боязливо отпрыгнул, и я увидел как дрожат его пальцы, сжимающие лук. Стрела смотрела мне прямо в грудь, в его глазах читались страх и любопытство, и древняя память о чужих, приходивших на эту землю. Я сделал еще один шаг и улыбнулся — просто, открыто, без угрозы. Что-то дрогнуло в его лице, словно тень прошлого отступила. Его черты разгладились, и вдруг он засиял широкой, искренней улыбкой. Лук медленно опустился, стрела больше не была направлена на меня. Мгновение мы смотрели друг на друга, словно узнавая что-то давно забытое. А потом сделали шаг навстречу и обнялись — крепко, по-человечески, как друзья, не видевшиеся 100 лет.
Наследие Миклухо-Маклая.
С того времени мне удалось провести семь экспедиций, наладить дружественные отношения с руководством страны, содействовать организации визового режима, позволяющего россиянам оформлять въездные документы онлайн, организовать «Онлайн музей Н. Н. Миклухо-Маклая» и пополнить коллекции российских музеев новыми предметами материальной культуры.
Проведенные исследования охватывали основные сферы жизнедеятельности и культуры коренного населения, включая хозяйственный уклад, социальную организацию, материальную культуру, религиозные представления, фольклор, языки, систему образования и иные значимые аспекты. В число исследовательских задач входило изучение влияния глобализационных процессов на современное общество папуа-новогвинейцев, в частности, анализ проникновения и распространения в сельской местности цифровых технологий, включая доступ к интернету с использованием мобильных устройств.
Кроме того, существенное внимание уделялось просветительской работе: ознакомлению представителей коренного населения с историко-этнографическим наследием Берега Маклая, зафиксированным Н. Н. Миклухо-Маклаем еще в XIX веке. В рамках исследовательской программы был осуществлен масштабный, амбициозный проект по возвращению черепов жителей Берега Маклая из Австралии для захоронения. Его осуществление потребовало применения междисциплинарного подхода, объединившего компетенции в области этнологии, музейного дела, международного права и культурно-дипломатического взаимодействия. Реализованный целостный подход способствовал возрождению отечественных научных исследований в регионе и укреплению связей «государства-гиганта» Океании — Независимого государства Папуа — Новая Гвинея — с Россией.
Наследие Миклухо-Маклая не утрачивает своей ценности с течением времени — оно продолжает жить в новых просветительских начинаниях. Ярким тому свидетельством стал проект «Ожившая история: по следам Миклухо-Маклая». В 2026 году Фонд им. Миклухо-Маклая при поддержке Фонда президентских грантов воплощает его в жизнь, чтобы открыть удивительный мир исследований великого ученого-путешественника молодому поколению россиян. Проект словно протягивает нить между прошлым и настоящим: в разных регионах страны в школах пройдут планшетные выставки, проникнутые духом экспедиций, прозвучат лекции, способные зажечь искру научного любопытства, серия короткометражных документальных фильмов позволит зрителям будто бы своими глазами увидеть далекие берега и познакомиться с культурами, которые когда-то изучал Миклухо-Маклай.