Новая первая встреча. О переменах на Берегу Маклая

Еще с лодки я заметил этого воина — он стоял неподвижно, словно высеченный из темного дерева, взгляд его был тверд и недоверчив. Когда я ступил на берег, все будто исчезло: шум прибоя, и гул толпы, даже крик птиц растворились в тишине. Возникло странное, почти мистическое ощущение, что мы с ним одни на этом берегу — два мира, две эпохи, сведенные в одной точке. Шаг за шагом я приближался. Толпа замерла, и в этой тишине слышалось только мое дыхание. Я протянул руку — жест понятный без слов. Но он боязливо отпрыгнул, и я увидел как дрожат его пальцы, сжимающие лук. Стрела смотрела мне прямо в грудь, в его глазах читались страх и любопытство, и древняя память о чужих, приходивших на эту землю. Я сделал еще один шаг и улыбнулся — просто, открыто, без угрозы. Что-то дрогнуло в его лице, словно тень прошлого отступила. Его черты разгладились, и вдруг он засиял широкой, искренней улыбкой. Лук медленно опустился, стрела больше не была направлена на меня. Мгновение мы смотрели друг на друга, словно узнавая что-то давно забытое. А потом сделали шаг навстречу и обнялись — крепко, по-человечески, как друзья, не видевшиеся 100 лет.