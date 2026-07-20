20 июля: АЗС, «Валдай» сбил лодку, геошторм

В Нижнем Новгороде и области всё ещё непростая ситуация с топливом: действуют ограничения по номерам автомобилей «чёт-нечет» и лимиты на объём заправки. Однако очереди стали короче, бензин и дизель есть в наличии на АЗС. Правда, цены на него разнятся. Очевидно, залив полные баки, лихач на BMW чуть не сбил инспектора ДПС и протаранил столб на Стрелке. Его задержали. А вот рыбак на лодке не смог уйти от столкновения со скоростным «Валдаем» и погиб на Оке. О главных новостях Нижегородской области на 20 июля рассказывает nn.aif.ru.