20 июля: АЗС, «Валдай» сбил лодку, геошторм

В Нижнем Новгороде и области всё ещё непростая ситуация с топливом: действуют ограничения по номерам автомобилей «чёт-нечет» и лимиты на объём заправки. Однако очереди стали короче, бензин и дизель есть в наличии на АЗС. Правда, цены на него разнятся. Очевидно, залив полные баки, лихач на BMW чуть не сбил инспектора ДПС и протаранил столб на Стрелке. Его задержали. А вот рыбак на лодке не смог уйти от столкновения со скоростным «Валдаем» и погиб на Оке. О главных новостях Нижегородской области на 20 июля рассказывает nn.aif.ru.
БПЛА в Нижегородской области 20 июля.
В час ночи 20 июля на территории Нижегородской области был введён режим беспилотной опасности. На 6:57 утра он не был отменён.
Международный аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) работает без ограничений, отправляя и принимая самолёты.
Ситуация с бензином в Нижегородской области 20 июля: цены на АЗС рознятся.
Похоже, нижегородские водители уже привыкли ко всем ограничениям на АЗС. Очередей, как рассказали nn.aif.ru. владельцы авто, стало меньше, но люди безусловно ждут, что ситуация с топливом наладится окончательно.
Цены на топливо в самом Нижнем Новгороде и области на 20 июля слегка рознятся. Средняя стоимость литра АИ-92 зафиксирована на уровне 72,75 рубля, АИ-95 — 80,74 рубля, АИ-95+ — 71,07 рубля, АИ-100 — в 97,97 рубля. Таковы данные сервиса «Яндекс Заправки».
В области АИ-92 продается уже по 79,33 рубля, а АИ-92+ и вовсе можно приобрести за 105,5 рублей. Приблизительно такая же ситуация и с дизельным топливом.
Региональное УФАС ведёт мониторинг стоимости бензина и дизеля, пресекая нарушения ценообразования, уверяю в ведомстве.
«Валдай» наехал на лодку с рыбаком в Нижегородской области: мужчина погиб.
Трагедия произошла на реке Ока около деревни Погорелки Павловского округа. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Пассажирский теплоход «Валдай 45 ₽-4» шёл в рамках расписания по маршруту «Павлово — Нижний Новгород». На полной скорости он совершил наезд на рыбацкую лодку, в которой рыбачил мужчина. Лодка находилась на судовом ходу «Валдая», что запрещено.
Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку, соблюдал ли капитан судна все правила судовождения. Если нет, будут приняты меры реагирования, добавили в транспортном ведомстве.
В Нижнем Новгороде задержан водитель, сбивший на BMW столб на Стрелке: лихач лишится прав.
25-летнего водителя BMW, который грубо нарушил правила дорожного движения, задержали после того, как он устроил фееричное ДТП на Стрелке.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, 18 июля в Нижнем Новгороде из-за проведения матча Суперкубка на Стрелке ограничили движение транспорта. Однако лихая на иномарке решил всё равно проехать, несмотря на настоятельные требования дорожных полицейских этого не делать и остановиться.
В итоге водитель на своей BMW чуть было не сбил инспектора ДПС и протаранил фонарь, а после дал по газам. Но лихача задержали при поддержке неравнодушных нижегородцев.
На него уже составлено семь административных протоколов, в том числе за повреждение дорожных сооружений, а также за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Скорее всего, водительских прав гражданин точно лишится.
Погода в Нижегородской области 20 июля: жара и сильная магнитная буря.
В понедельник, 20 июля, в Нижнем Новгороде с утра ярко светит солнце. Температура воздуха днём прогреется до июльских +27…+28 градусов. Жару чуть собьёт северо-западный ветер. Об этом сообщает сервис «Яндекс Погода».
К вечеру небо затянут облака, в преддверии, как обещают синоптики, достаточно дождливой недели.
Кроме небольших дождей, нижегородцев ожидает и сильная магнитная буря до пяти баллов. Первые дискомфорт метеозависимые люди ощутят уже в вторник, 21 июля. У них могут наблюдаться головные боли, перепады настроения, вплоть до депрессивных состояний.
К среде разыграется уже полноценные геошторм, который утихнет лишь к ночи. Прогнозируется, что магнитная буря будет бушевать над регионом до четверга, 24 июля.