Уведомления о налогах начнут приходить хабаровчанам через «Госуслуги»

Налоговые уведомления по имущественным налогам физических лиц начнут приходить гражданам через «Госуслуги». Нововведения вступят в силу с 1 августа 2026 года. Процедура перевода сообщений в электронный вид произведется автоматически и будет доступна всем авторизованным пользователям, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ранее для получения документов в электронном виде необходимо было подать специальное заявление. В Федеральной налоговой службе России подчеркнули, что новые правила вступят в силу к предстоящей осенней кампании.
— Предстоящая кампания по уплате гражданами имущественных налогов за период 2025 года будет отличаться от предыдущих. Пользователи госуслуг увидят уведомления в своих личных кабинетах без необходимости предварительно заявлять об этом, — сообщили в ведомстве.
Порядок получения уведомлений и уплаты налогов не изменится для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» на официальном сайте ФНС.
Процедура останется прежней и для тех, у кого нет подтвержденного аккаунта на «Госуслугах» и доступа к электронным сервисам ведомства. Такие граждане смогут получить только бумажные квитанции.