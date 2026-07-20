Уведомления о налогах начнут приходить хабаровчанам через «Госуслуги»

— Предстоящая кампания по уплате гражданами имущественных налогов за период 2025 года будет отличаться от предыдущих. Пользователи госуслуг увидят уведомления в своих личных кабинетах без необходимости предварительно заявлять об этом, — сообщили в ведомстве.