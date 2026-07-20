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Мошенники атаковали Хабаровский край «безопасными счетами»

Аферисты убедили жителей перевести деньги на якобы защищённые счета.

В Хабаровском крае три жителя Амурского района стали жертвами кибермошенников и потеряли в общей сложности более 1,1 млн рублей. По всем фактам полиция возбудила уголовные дела.

Самой крупной стала потеря 52-летнего жителя района — он лишился 740 тысяч рублей. Мошенники начали атаку со звонка, в котором попросили назвать код из СМС якобы для получения ключей от домофона. После этого мужчине сообщили о взломе личного кабинета и попытке перевода денег за границу.

Злоумышленники разыграли многоходовую схему и убедили амурчанина перевести все накопления на так называемый «безопасный счёт». После перевода денег связь с аферистами прекратилась.

Ещё одной жертвой стал 74-летний житель посёлка Известковый. Ему позвонил человек, представившийся сотрудником силовых структур. Несмотря на сомнения мужчины, мошенники продолжили давление — использовали видеозвонки с поддельными удостоверениями и заявили, что пенсионер якобы связан с переводом денег недружественному государству.

Испугавшись обвинений, мужчина перевёл 130 тысяч рублей на указанный злоумышленниками счёт. Позже он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Третий потерпевший, 50-летний житель района, потерял 300 тысяч рублей по аналогичной схеме с переводом средств на «безопасный счёт».

По всем обращениям возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Сейчас полицейские устанавливают личности подозреваемых.

В УМВД России по Хабаровскому краю напоминают: сотрудники правоохранительных органов не требуют переводить деньги на какие-либо счета, а код из СМС нельзя сообщать посторонним. Если собеседник предлагает «спасти» деньги переводом на безопасный счёт — это мошенники.