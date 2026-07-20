Мошенники атаковали Хабаровский край «безопасными счетами»

Самой крупной стала потеря 52-летнего жителя района — он лишился 740 тысяч рублей. Мошенники начали атаку со звонка, в котором попросили назвать код из СМС якобы для получения ключей от домофона. После этого мужчине сообщили о взломе личного кабинета и попытке перевода денег за границу.