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Суд постановил изъять 10,8 га неиспользуемой земли у деревни Солдатово

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минусинский городской суд удовлетворил иск об изъятии у собственника участка сельскохозяйственного назначения площадью 10,8 га. Земля расположена в районе деревни Солдатово.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минусинский городской суд удовлетворил иск об изъятии у собственника участка сельскохозяйственного назначения площадью 10,8 га. Земля расположена в районе деревни Солдатово.

По данным краевого Россельхознадзора, собственник длительное время не использовал участок по назначению. Он проигнорировал предостережения ведомства, а после внеплановой проверки не исполнил предписание об устранении нарушения.

Мировой суд ранее привлек владельца участка к административной ответственности. В январе 2026 года материалы передали краевому агентству по управлению государственным имуществом, которое инициировало изъятие земли через суд.

С начала года суды постановили изъять у собственников 19 неиспользуемых сельскохозяйственных участков общей площадью 195,2 га.