Российские специалисты проверили, как чувствуют себя амурские тигры из Хабаровского края в Казахстане

В Алма-Ате состоялась казахстанско-российская рабочая встреча по вопросам реинтродукции тигра. Российские специалисты также посетили центр реинтродукции в резервате Иле-Балхаш, где ознакомились с процессом адаптации переданных Россией Казахстану амурских тигров, дали рекомендации и обсудили дальнейший план действий. Все четыре амурских тигра — два взрослых и два тигренка — чувствуют себя хорошо и адаптируются к местным условиям. Вскоре примут решение о том, готовы ли взрослые тигры к выпуску в дикую природу. Тигрята будут жить в вольере как минимум до весны 2027 года. Напомним, четыре хищника, отправленных из Хабаровского края в природный резерват Иле-Балхаш, получили имена Амур, Умит, Туран, Уссури. Клички символизируют дружбу и сотрудничество между Россией и Казахстаном.