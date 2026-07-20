Очередной новичок присоединился к «СКА-Хабаровску»

Армейский клуб подписал контракт с 25-летним атакующим полузащитником Никитой Моцпаном. Последние три сезона игрок провел в воронежском «Факеле», сыграв за него 49 матчей в РПЛ. В прошлом сезоне он вместе с воронежской командой завоевал прямую путевку из ФНЛ в РПЛ. Добавим, что очередной матч футболисты «СКА-Хабаровска» проведут уже сегодня. В Волгограде красно-синие сыграют с местным.