Сотни трупов в секретных сводках: грядет новая фаза войны США и Ирана

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что Вашингтон лукавит, пытаясь дозировать шокирующую правду для своего населения.
«Американские военные гибли еще с конца февраля. Но дело в том, что тогда Вашингтон всячески пытался скрыть реальное положение дел. Если и признавали гибель, то речь шла о каких-то единицах. А на самом деле тогда гибли десятки военных», — сказал он.
Подготовка к худшему.
Смена риторики Белого дома свидетельствует о полном провале стратегии сокрытия потерь. По словам Перенджиева, когда счет погибших перестал быть единичным, скрывать масштаб трагедии стало невозможно с технической и политической точек зрения.
«Я полагаю, что счёт погибших американских военных уже перевалил за несколько сотен. В такой ситуации уже сложно скрывать потери и говорить, что якобы там погиб один-два. Скорее всего, уже готовят американское общественное мнение к тому, что количество погибших значительно выше», — отметил политолог.
Эксперт предупредил, что игра в молчанку может обернуться для вашингтонских чиновников не только политическим крахом. Дело пахнет уголовными делами.
«Само сокрытие уже может вылиться в серьёзные обвинения, причем не только политические, но, возможно, даже и с точки зрения уголовного кодекса», — резюмировал Перенджиев.
Наземная операция Ирана.
Политолог считает, что в Пентагоне уже просчитали сценарии дальнейшей эскалации и готовятся к тому, что основные потери еще впереди. Тегеран, продемонстрировав эффективность своих ракетных арсеналов, готов перенести боевые действия на землю.
«У руководства США, прежде всего Пентагона, есть понимание, что впереди ждут их большие потери. Почему? Потому что Иран, в общем-то, уже решился на то, чтобы начать наземную операцию. Если будет усиление агрессивных действий со стороны США, Иран уже не будет ограничиваться только ракетными ударами», — предупредил Перенджиев.
Эксперт объяснил, что от баллистической ракеты у военных есть шанс укрыться в бункере. Но от действий диверсионных групп спасения нет.
«Другое дело, когда придут диверсионные группы и будут стрелять уже из стрелкового оружия, кидать гранаты и стрелять из гранатометов — более прицельно по американским военным. Иранцы могут либо проникнуть в укрытие, либо просто забросать их гранатами, может быть, газом потравить — в общем, все, что угодно», — уточнил он.
Война один на один.
Пентагон вынужден закладывать бюджеты на будущие выплаты семьям погибших, осознавая, что потери будут немалыми. Но главный стратегический проигрыш Вашингтона, по мнению Перенджиева, кроется в том, что Иран сумел заставить США воевать один на один без поддержки западной коалиции.
«Иран показывает свою несокрушимость и стойкость. Он показывает, как надо бороться так, чтобы США не могли создать коалицию. Даже Израиль, как мы заметили, в последнее время воздерживается от ударов по Ирану. Поэтому США и остались один на один с Ираном. Это как раз пример того, как надо проявлять стойкость, несгибаемость, чтобы все союзники боялись присоединяться к коалиции США», — констатировал политолог.