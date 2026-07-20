Сотни трупов в секретных сводках: грядет новая фаза войны США и Ирана

«Иран показывает свою несокрушимость и стойкость. Он показывает, как надо бороться так, чтобы США не могли создать коалицию. Даже Израиль, как мы заметили, в последнее время воздерживается от ударов по Ирану. Поэтому США и остались один на один с Ираном. Это как раз пример того, как надо проявлять стойкость, несгибаемость, чтобы все союзники боялись присоединяться к коалиции США», — констатировал политолог.