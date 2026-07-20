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Красноярец пожаловался на укус змеи после прогулки по «Красноярским Столбам»

В воскресенье, 19 июля, сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда оказали помощь пострадавшему туристу. На выдвижном посту возле восточного входа в национальный.

В воскресенье, 19 июля, сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда оказали помощь пострадавшему туристу. На выдвижном посту возле восточного входа в национальный парк «Красноярские Столбы» к спасателям обратился 23-летний мужчина. Он сообщил, что во время прогулки его в ногу укусила змея. Спасатели связались со службой скорой помощи и передали пострадавшего медикам для оказания помощи. Специалисты КГКУ «Спасатель», чтобы снизить риск встречи со змеями, рекомендуют посетителям национального парка: не сходить с маркированных троп и дорожек; избегать россыпей камней и скальных развалов, не пытаться залазить на них — это излюбленные укрытия змей.