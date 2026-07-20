На Дону годовая инфляция в июне ускорилась почти до 6%. Об этом сообщается на сайте Банка России. В июне годовая инфляция на территории Ростовской области ускорилась и достигла отметки почти в 6 процентов. За прошедший месяц цены в регионе выросли чуть более чем на один процент. Больше всего на Дону подорожали автомобильное топливо, смартфоны и заграничные туристические путевки. Среди продовольственных товаров в цене заметно выросли картофель, лук, капуста и морковь. Эксперты связывают это с неблагоприятными погодными условиями и нехваткой складских запасов. Кроме того, такую ценовую динамику объясняют повышением издержек местных поставщиков на логистику и обслуживание оборудования. Для стабилизации экономической ситуации регулятор намерен и дальше проводить жесткую политику, направленную на сдерживание роста цен.