В Хабаровске двух иностранцев осудили за финансирование терроризма

В мае прошлого года 21-летний мужчина вступил в переписку с представителем террористической организации и перевел туда 2 тысячи рублей. В июне того же года он предложил своему 23-летнему знакомому совершить совместный перевод для поддержки деятельности запрещенной организации и совершил перевод еще на 5 тысяч рублей. Кроме того, второй мужчина в ноябре 2024 года разместил комментарий, оправдывающий деятельность террористической организации, в открытой группе в одном из мессенджеров. В итоге 1-й Восточный окружной военный суд назначил иностранцам наказание в виде 12 и 14 лет лишения свободы. Первые три года срока они будут отбывать в тюрьме, а остальное — в колонии строгого режима.