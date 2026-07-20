Дело о двоежёнстве рассмотрят в суде Новосибирской области

В ходе прокурорской проверки установлено, что К. в 2011 году заключил новый брак, однако на тот момент он уже состоял в официальных отношениях, зарегистрированных еще в 1979 году и не расторгнутых надлежащим образом. Это обстоятельство является безусловным основанием для признания более позднего брака недействительным.