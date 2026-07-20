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Дело о двоежёнстве рассмотрят в суде Новосибирской области

Барабинский районный суд будет рассматривать иск прокуратуры о признании брака недействительным. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судейского сообщества Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Поводом для обращения в суд стало нарушение требований Семейного кодекса, запрещающих регистрацию брака между лицами, если хотя бы одно из них уже состоит в другом зарегистрированном союзе.

В ходе прокурорской проверки установлено, что К. в 2011 году заключил новый брак, однако на тот момент он уже состоял в официальных отношениях, зарегистрированных еще в 1979 году и не расторгнутых надлежащим образом. Это обстоятельство является безусловным основанием для признания более позднего брака недействительным.

Иск подан в интересах Российской Федерации. Дата судебного заседания будет определена дополнительно.