Хабаровский ТОГУ получил имя первого ректора Михаила Даниловского

Тихоокеанский государственный университет в Хабаровске официально получил имя Михаила Павловича Даниловского — первого ректора вуза, учёного, педагога и участника Великой Отечественной войны.
Инициатива исходила от трудового коллектива и студентов университета. Её поддержали губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и общественный совет при Законодательной Думе региона.
Михаил Даниловский возглавлял университет около 30 лет с момента его основания. За это время он сформировал преподавательский состав и заложил традиции вуза.
Председатель Законодательной Думы края Николай Шевцов назвал присвоение имени первого ректора «актом исторической справедливости» и отметил его вклад в развитие образования и науки региона.