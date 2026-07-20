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Хабаровский ТОГУ получил имя первого ректора Михаила Даниловского

Решение поддержали губернатор региона и общественный совет при Законодательной Думе.

Тихоокеанский государственный университет в Хабаровске официально получил имя Михаила Павловича Даниловского — первого ректора вуза, учёного, педагога и участника Великой Отечественной войны.

Инициатива исходила от трудового коллектива и студентов университета. Её поддержали губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и общественный совет при Законодательной Думе региона.

Михаил Даниловский возглавлял университет около 30 лет с момента его основания. За это время он сформировал преподавательский состав и заложил традиции вуза.

Председатель Законодательной Думы края Николай Шевцов назвал присвоение имени первого ректора «актом исторической справедливости» и отметил его вклад в развитие образования и науки региона.