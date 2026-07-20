«Любовная драма» снежных барсов развернулась в Саяно-Шушенском заповеднике (видео)

Фотоловушка запечатлела двухлетнего ирбиса по кличке Диинмей, который активно зазывал Хулиганку. Он почуял запах недавно проходившей здесь самки, пришел в возбуждение и начал издавать звуки. Однако сердце Хулиганки, вероятно, уже занято — ранее на фотоловушку попал момент, как она проявляла интерес к другому самцу по кличке Межел. Она бодала его лбом и всячески демонстрировала симпатию.