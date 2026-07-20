«Любовная драма» снежных барсов развернулась в Саяно-Шушенском заповеднике (видео)

В Саяно-Шушенском рассказали о любовном треугольнике между снежными барсами.
Фотоловушка запечатлела двухлетнего ирбиса по кличке Диинмей, который активно зазывал Хулиганку. Он почуял запах недавно проходившей здесь самки, пришел в возбуждение и начал издавать звуки. Однако сердце Хулиганки, вероятно, уже занято — ранее на фотоловушку попал момент, как она проявляла интерес к другому самцу по кличке Межел. Она бодала его лбом и всячески демонстрировала симпатию.
Оба самца пришли в Саяно-Шушенский заповедник с территории кластера «Хан-Дээр» заповедника «Убсунурская котловина», границы которых соприкасаются и это формирует единую западно-саянскую группировку снежного барса.
«На территорию Саяно-Шушенского заповедника ирбисов с сопредельных участков привлекает самки — их в настоящее время семь. Они оседлы, постоянно обитают на своих индивидуальных участках и являются ядром репродуктивного потенциала популяции. Самцы, напротив, проявляют большую подвижность», — пояснил Роман Афанасьев, старший научный сотрудник, ведущий териолог Саяно-Шушенского заповедника.
Ранее в Пермском зоопарке у спасенной в Красноярском крае самки снежного барса Аксу и ее «возлюбленного» Снежека родились котята.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.