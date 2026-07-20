Экспедиции помогли РФ восстановить научные связи с Папуа — Новой Гвинеей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Серия российских научных экспедиций на северо-восточный берег Новой Гвинеи (Берег Маклая) позволила восстановить прерванные десятилетия назад научные и гуманитарные связи между двумя странами. Об этом говорится в статье для ТАСС директора Фонда имени Миклухо-Маклая кандидата исторических наук Николая Миклухо-Маклая (младшего).
«Моя подготовка к первой комплексной в истории современной России научной экспедиции в Папуа — Новую Гвинею заняла два года. Мы ставили своей целью зафиксировать перемены, произошедшие на Берегу Маклая, сопоставить современную жизнь коренного населения с этнографическими записями и зарисовками Н. Н. Миклухо-Маклая, а также раскрыть образ современного Берега Маклая для российского общества», — говорится в статье.
Автор отмечает, что с 2017 по 2025 год удалось организовать серию регулярных экспедиций, восстановить утраченные научные контакты и расширить сотрудничество благодаря работе Фонда имени Миклухо-Маклая. По его словам, исследования охватили хозяйственный уклад, языки, культуру, религиозные представления, образование и влияние современных технологий на жизнь папуа-новогвинейцев.
Российские ученые в ходе экспедиций в Папуа — Новую Гвинею изучили, как цифровые технологии и интернет меняют жизнь коренного населения Берега Маклая, также отмечается в статье.
«Мне удалось провести семь экспедиций, наладить дружественные отношения с руководством страны, содействовать организации визового режима, позволяющего россиянам оформлять въездные документы онлайн, организовать “Онлайн музей Н. Н. Миклухо-Маклая” и пополнить коллекции российских музеев новыми предметами материальной культуры. Проведенные исследования охватывали основные сферы жизнедеятельности и культуры коренного населения, включая хозяйственный уклад, социальную организацию, материальную культуру, религиозные представления, фольклор, языки, систему образования и иные значимые аспекты. В число исследовательских задач входило изучение влияния глобализационных процессов на современное общество папуа-новогвинейцев, в частности, анализ проникновения и распространения в сельской местности цифровых технологий, включая доступ к интернету с использованием мобильных устройств», — говорится в статье.
Одновременно велась просветительская работа, знакомившая жителей северо-восточного берега Новой Гвинеи (Берег Маклая) с историко-этнографическим наследием, которое было зафиксировано Николаем Миклухо-Маклаем еще в XIX веке.
О Миклухо-Маклае.
Николай Миклухо-Маклай (1846−1888) — русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Его экспедиции на северо-восток Новой Гвинеи стали классикой мировой этнографии.