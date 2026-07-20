Экспедиции помогли РФ восстановить научные связи с Папуа — Новой Гвинеей

«Моя подготовка к первой комплексной в истории современной России научной экспедиции в Папуа — Новую Гвинею заняла два года. Мы ставили своей целью зафиксировать перемены, произошедшие на Берегу Маклая, сопоставить современную жизнь коренного населения с этнографическими записями и зарисовками Н. Н. Миклухо-Маклая, а также раскрыть образ современного Берега Маклая для российского общества», — говорится в статье.