Россия все меньше покупает вино в Евросоюзе: сильнее всего это сказалось на трех странах ЕС

Россия три месяца подряд постепенно сокращает импорт вина из ЕС. Наиболее резкое снижение в мае ощутили в Испании. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.
Так, если в феврале закупки составляли 44,7 млн евро, а в марте — 42,4 мле евро, то в мае сумма закупок составила уже 36,4 миллиона евро.
Самое резкое сокращение импорта в мае ощутила на себе Испания, где суммы сделок по вину с трех миллионов евро упали до 1,4 миллиона. Вдвое упали и поставки из Латвии — до 495,2 тысячи евро с 1,6 миллиона.
С сокращение закупки алкогольного напитка столкнулись и в Италии. В мае произошло снижение на семь процентов в месячном выражении, до 12,9 миллиона евро.
Накануне сообщалось, что Россия в мае значительно снизила объем закупок пива из Германии. Показатель стал минимальным за весь период современной статистики.
До этого стало известно, что поставки мороженого из России в Китай значительно сократились. В первом квартале 2026 года они рухнули в 27 раз до 48 тыс. долларов, тогда как годом ранее продажи составили 1,3 млн долларов.