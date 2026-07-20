Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия все меньше покупает вино в Евросоюзе: сильнее всего это сказалось на трех странах ЕС

Евростат: Россия три месяца подряд сокращает закупки вина из ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Россия три месяца подряд постепенно сокращает импорт вина из ЕС. Наиболее резкое снижение в мае ощутили в Испании. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

Так, если в феврале закупки составляли 44,7 млн евро, а в марте — 42,4 мле евро, то в мае сумма закупок составила уже 36,4 миллиона евро.

Самое резкое сокращение импорта в мае ощутила на себе Испания, где суммы сделок по вину с трех миллионов евро упали до 1,4 миллиона. Вдвое упали и поставки из Латвии — до 495,2 тысячи евро с 1,6 миллиона.

С сокращение закупки алкогольного напитка столкнулись и в Италии. В мае произошло снижение на семь процентов в месячном выражении, до 12,9 миллиона евро.

Накануне сообщалось, что Россия в мае значительно снизила объем закупок пива из Германии. Показатель стал минимальным за весь период современной статистики.

До этого стало известно, что поставки мороженого из России в Китай значительно сократились. В первом квартале 2026 года они рухнули в 27 раз до 48 тыс. долларов, тогда как годом ранее продажи составили 1,3 млн долларов.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше