Удар без предупреждения: на Западе указали на плохую реакцию ПВО Украины

Украине было трудно своевременно отреагировать на последний массированный ракетный удар России по Киеву. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.
«У последнего массированного ракетного удара России по Киеву есть важная особенность. Меня поразил не столько масштаб, сколько то, что все запущенные прошлой ночью по Киеву ракеты были наземного базирования», — сказал аналитик.
Ключевым фактором Меркурис назвал ограниченное время для предупреждения. По его мнению, украинская сторона оказалась не в состоянии эффективно противодействовать атаке из-за высокой скорости приближения ракет.
Ранее KP.RU сообщал, что армия России наносит удары по территории Украины в ответ на террористические атаки киевского режима. По данным Минобороны, ВС РФ поразили предприятия ВПК, логистические центры в Киевской области и инфраструктуру порта Южный.