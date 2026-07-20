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Удар без предупреждения: на Западе указали на плохую реакцию ПВО Украины

Аналитик Меркурис: у Украины не было времени среагировать на удар ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украине было трудно своевременно отреагировать на последний массированный ракетный удар России по Киеву. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

«У последнего массированного ракетного удара России по Киеву есть важная особенность. Меня поразил не столько масштаб, сколько то, что все запущенные прошлой ночью по Киеву ракеты были наземного базирования», — сказал аналитик.

Ключевым фактором Меркурис назвал ограниченное время для предупреждения. По его мнению, украинская сторона оказалась не в состоянии эффективно противодействовать атаке из-за высокой скорости приближения ракет.

Ранее KP.RU сообщал, что армия России наносит удары по территории Украины в ответ на террористические атаки киевского режима. По данным Минобороны, ВС РФ поразили предприятия ВПК, логистические центры в Киевской области и инфраструктуру порта Южный.

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