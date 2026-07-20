Прогулка на сапбордах чуть не обернулась бедой в Биробиджане

На реке Бире двое молодых людей потеряли весло, и сильное течение прибило их к опорам нового моста на окраине города. Самостоятельно выбраться им не удалось. На место оперативно прибыли спасатели МЧС России. С помощью лодок они эвакуировали молодых людей вместе с плавсредствами. Отдыхающие остались целы и невредимы, лишь немного промокли.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше