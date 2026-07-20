Папуасы Берега Маклая спустя полтора века сохранили память о русском ученом

«Главное открытие, которое я сделал, и оно меня действительно поразило, — это то, насколько хорошо папуасы помнят Миклухо-Маклая! Я не ожидал такого теплого и торжественного приема на Берегу Маклая, и это очень многое изменило в моей жизни. Уже смело можно утверждать: произошли позитивные перемены, новый виток развития отношений между нашими странами. Эта встреча сквозь века останется в моем сердце навсегда», — отмечает автор.