Папуасы Берега Маклая спустя полтора века сохранили память о русском ученом

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Жители Берега Маклая в Папуа — Новой Гвинее спустя почти 150 лет продолжают помнить русского путешественника Николая Миклухо-Маклая и сохраняют связанные с ним традиции. Об этом говорится в статье для ТАСС директора Фонда имени Миклухо-Маклая кандидата исторических наук Николая Миклухо-Маклая (младшего).
«Главное открытие, которое я сделал, и оно меня действительно поразило, — это то, насколько хорошо папуасы помнят Миклухо-Маклая! Я не ожидал такого теплого и торжественного приема на Берегу Маклая, и это очень многое изменило в моей жизни. Уже смело можно утверждать: произошли позитивные перемены, новый виток развития отношений между нашими странами. Эта встреча сквозь века останется в моем сердце навсегда», — отмечает автор.
По его словам, во время первой российской экспедиции XXI века участников встречали около трех тысяч местных жителей. В память о русском исследователе они до сих пор проводят театрализованные представления, основанные на событиях его первых экспедиций XIX века. Автор отмечает, что подобное сохранение исторической памяти стало одним из самых ярких результатов современных исследований.
Николай Миклухо-Маклай (1846−1888) трижды работал на северо-восточном берегу Новой Гвинеи (Берег Маклая) в XIX веке. Его исследования заложили основы научного изучения народов Новой Гвинеи и оказали большое влияние на развитие мировой антропологии.