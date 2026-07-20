Предварительный этап Кубка России по женскому волейболу пройдет в Хабаровске

Соревнования состоятся в Универсальном краевом спортивном комплексе стадиона имени Ленина в Хабаровске с 12 по 16 сентября. В этом турнире примут участие несколько российских и белорусских команд, разбитых на группы по рейтинговому принципу. Соперниками хабаровских «Амурских Тигриц» станут «Динамо-Метар» (Челябинск), «ЮЗГУ-Атом» (Курск), «Динамо-Забайкалка» (Чита) и «Минчанка» (Минск). Все команды сыграют друг с другом по одному разу. Победители каждой группы получат путевку в «Финал Шести» Кубка России по волейболу среди женщин.