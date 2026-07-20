В центре Ростова возбудили дело после перестрелки из травматики Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. В отношении оперативно задержанных мужчин завели уголовное дело по статье о хулиганстве. Ими оказались жители Ростова и Батайска в возрасте 32 и 34 лет. Правоохранители установили, что во время потасовки у заведения оба участника применили травматическое оружие. При этом у мужчин имелись официальные разрешения на ношение пистолетов. Для поимки стрелявших полицейские опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего конфликта.