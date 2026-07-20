«Сила в правде»: Товстик обвинила Диброву в сломанных судьбах в ее день рождения

— Мы проводили совместные праздники детей и отмечали их дни рождения. Она не постеснялась прийти в мой дом, где случилось горе развода. А когда я была в реанимации, где умирала моя дочь, она спала с моим мужем! Полина перешагнула через моих детей, — высказалась Елена Товстик.