Режим «Беспилотной опасности» был объявлен минувшей ночью на территории Нижегородской области

Минувшей ночью, с 19 на 20 июля, в Нижегородской области был объявлен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в пресс-службах спец.служб.
В связи с угрозой атаки БПЛА в аэропорту Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалов были введены временные ограничения.
На данный момент все ограничения сняты, аэропорт функционирует в штатном режиме.
Однако, согласно электронному табло, задерживается один внутренний рейс по направлению Батуми (Чарах) — Нижний Новгород: по начальному расписанию самолет должен был сесть в столице Приволжья в 10:50, а по измененным данным прибудет в 12:05.
Все остальные рейсы работают по расписанию.
Напомним, 17 июля объявляли редим «Беспилотная лпасность».
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