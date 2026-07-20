Белорусам сказали, что будет, если вызвать милицию на шумных соседей, а они разошлись к приезду наряда

«Звонок в милицию не считается ложным вызовом, если сообщаете о ситуации, которая в моменте воспринимается как нарушение общественного порядка, — сказал Андрей Пикта. — Получив информацию о шуме, правоохранители проведут профилактическую работу с жильцами, даже если на момент приезда наступила тишина».