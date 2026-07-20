Белорусам сказали, что будет, если вызвать милицию на шумных соседей, а они разошлись к приезду наряда

Старший участковый инспектор Советского РУВД Минска Андрей Пикта сказал белорусам, что будет, если вызвать милицию на шумных соседей, а они разошлись к приезду наряда. Его слова приводит агентство «Минск-Новости».
Источник описывает ситуацию, когда соседи по вечерам собираются во дворе, включают громкую музыку, разговаривают и смеются допоздна. Отсюда вопрос: будет ли считаться звонок в милицию по этому вопросу ложным вызовом, если к приезду наряда компания разойдется.
«Звонок в милицию не считается ложным вызовом, если сообщаете о ситуации, которая в моменте воспринимается как нарушение общественного порядка, — сказал Андрей Пикта. — Получив информацию о шуме, правоохранители проведут профилактическую работу с жильцами, даже если на момент приезда наступила тишина».
Что касается вызова милиции «без повода, чтобы насолить соседям», то данный звонок действительно можно такой звонок можно расценить как нарушение статьи 19.6 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. В связи с этим старший участковый инспектор напомнил:
«Заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милицией, а равно скорой помощью, подразделениями по чрезвычайным ситуациям либо другими специализированными службами, влечет штраф от 4 до 15 базовых величин».
Иными словами речь идет и суммах от 180 до 675 рублей.
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