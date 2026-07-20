Сколько стоит Луна? Экономика и право в добыче космических ресурсов

За последние годы различные страны все активнее осваивают окололунное пространство и поверхность естественного спутника Земли. В 2019 году Китай высадил на Луну мобильную лабораторию, а в 2020-м стал третьей в истории страной после США и СССР, доставившей на Землю лунный грунт — реголит. В 2023 году прилунился индийский космический аппарат, в 2024-м — частично удачно японский. Российская попытка достичь поверхности Луны после полувекового перерыва закончилась неудачей.
«Сейчас началась активнейшая фаза экспансии — не освоения, а именно экспансии человечества на Луну», — отмечал в 2024 году в интервью ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы (исследование автоматическими станциями) академик Лев Зеленый.
В апреле 2026 года экипаж из четырех американских и канадских астронавтов облетел Луну и вернулся на Землю. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует к 2032 году развернуть на спутнике Земли американскую обитаемую станцию. Россия и Китай вместе работают над созданием Международной научной лунной станции, ее строительство, как ожидается, завершится к 2036 году. Проект открыт для международных партнеров.
Лунная база рассматривается как научная лаборатория и стартовая площадка для полетов к Марсу. На спутнике нашей планеты обнаружена вода, которую можно разложить на кислород и водород — топливную пару для космических ракет. Обсуждается и коммерческая добыча ресурсов Луны и других объектов Солнечной системы.
Гелий-3: цель, оправдывающая средства?
При анализе целесообразности ведения добычи ресурсов на Луне часто упоминают гелий-3 — изотоп, который может быть использован в медицине, создании квантовых компьютеров. Также его рассматривают как перспективное топливо в термоядерной энергетике будущего. На Луне гелий-3 содержится в лунном грунте — реголите. Изотоп возникает в ходе термоядерных реакций на Солнце, распространяется солнечным ветром и соединяется с реголитом. На Земле месторождения гелия-3 отсутствуют, так как он не достигает ее поверхности из-за плотной атмосферы и магнитосферы. Синтезировать изотоп на Земле сложно и затратно, поэтому килограмм гелия-3 стоит около $20 млн.
Специалисты Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук изучили механизмы захвата и накопления гелия в различных лунных минералах, используя образцы реголита, доставленные советскими автоматическими межпланетными станциями и американскими экспедициями Apollo. Это позволило им составить карту предположительной концентрации изотопов гелия на Луне. Наиболее богатые «залежи» могут располагаться на видимой стороне спутника Земли в Море Спокойствия и Океане Бурь. «Запасы в самых богатых месторождениях I и II категорий, которые представляют наибольший практический интерес, сконцентрированы на относительно небольшой площади и оцениваются в сумме около 210 тыс. тонн гелия-3 и около 560 млн тонн гелия-4», — сообщается на сайте института.
Добывать изотоп гелия на Луне планировали разные страны. В 2014 году появилось сообщение, что программу его добычи разрабатывает Китай.
Сегодня извлекать гелий-3 из лунного реголита готовится американский стартап Interlune. Для этого компания разрабатывает компактные энергоэффективные роботизированные машины и технологии, необходимые для извлечения. Предполагается, что такой лунный «комбайн» будет вспахивать поверхность Луны, доставлять реголит на поверхность с глубины нескольких метров, выделять и увеличивать концентрацию гелия-3.
Разработчики осознают проблемы, с которыми им придется столкнуться на Луне: экстремальные перепады температур, необходимость мощных источников энергии для добычи газа, лунная пыль, забивающая механизмы. Эксперты считают, что для добычи одного килограмма изотопа необходимо обработать от 100 тыс. до 1 млн т реголита.
В 2029 году компания планирует запустить опытное предприятие на Луне, а в 2030-м — начать коммерческую добычу и доставку газа заказчикам. У Interlune даже появились первые клиенты: финская компания Bluefors, специализирующаяся на криогенных системах, согласилась с 2028 по 2037 год закупать у нее до 10 тыс. л изотопа ежегодно.
Космическая платина.
В 2024 году аналитик по космической политике в Исследовательской службе Конгресса Рэйчел Линдберг представила сенаторам отчет, в котором отмечала экономические и законодательные нюансы добычи ресурсов в космосе. В документе перечислены космические ресурсы Луны, Марса и астероидов, представляющие потенциальный интерес для извлечения.
Помимо гелия-3, в списке кислород и водород из водяного льда на поверхности Луны или из атмосферы Марса, которые пригодились бы для обеспечения жизнедеятельности человека и изготовления ракетного топлива.
На Луне и астероидах могут быть добыты железо, алюминий и кремний — как и реголит (горные породы, покрывающие наш естественный спутник), они подойдут в качестве строительного материала. Наконец, на небесных телах могли бы извлекаться и возвращаться на Землю для продажи металлы платиновой группы — например, платина, родий и иридий.
Драгоценные килограммы.
Доставка 1 кг полезной нагрузки на поверхность Луны с помощью небольших коммерческих спускаемых аппаратов оценивается примерно в $1 млн. Ситуация должна измениться, когда к транспортировке грузов присоединятся сверхтяжелые корабли Starship компании SpaceX и Blue Moon от Blue Origin. Сайт SpaceX информирует, что доставка 1 т груза на Луну системой Starship обойдется в $100 млн, то есть $100 тыс. за килограмм. Ее грузовые рейсы ожидаются не раньше 2028 года. В вопросах доставки полезной нагрузки NASA полагается на частников.
В 2024 году гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайские ученые разработали магнитную установку для транспортировки добытых лунных ресурсов на Землю. Принцип ее действия схож с механикой метания спортивного молота: капсула с грузом на 50-метровом рычаге раскручивается до скорости 2,4 км/с (для Луны это вторая космическая скорость, позволяющая достичь других небесных тел), а затем отправляется в полет.
Предполагаемая масса установки — 80 т, в ней будут использованы принципы магнитной левитации и высокотемпературной сверхпроводимости, а 70% затрат на раскрутку рычага вернутся при его торможении. Космический «молот» позволил бы удешевить доставку гелия-3 на нашу планету в 10 раз.
Российский Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» получил патент на устройство для добычи воды в том числе из реголита, которое может устанавливаться на луноход. Для выделения воды из грунта инженеры собираются использовать энергию Солнца.
После забора порции реголита из кратера, находящегося в тени, луноход перемещается на освещенный участок, где солнечные лучи нагревают контейнер с грунтом. Образовавшийся пар конденсируется. Операция повторяется до заполнения водяного бака, после чего транспортное средство отправляется на базу.
Солнечное тепло собираются использовать ученые Московского авиационного института для изготовления жилых модулей. Параболическое зеркало концентрирует солнечные лучи, которые спекают порошкообразный реголит в строительные блоки. Использование Солнца и лунных ресурсов позволит снизить стоимость освоения Луны.
Специалисты предполагают, что на Земле пригодятся технологии, созданные в рамках лунных программ, — например, системы переработки различных отходов и добычи полезных ископаемых без использования воды.
Это вообще законно?
В своем отчете для Конгресса Линдберг указывает на сохраняющиеся разногласия по поводу добычи космических ресурсов государственными или частными компаниями. Согласно Закону США об исследовании и использовании космических ресурсов от 2015 года любой американский гражданин имеет право на добытые им подобные ресурсы, а федеральное правительство обязывает содействовать коммерческому промышленному освоению небесных тел.
Но часть специалистов напоминают, что Договор о космосе 1967 года, подписанный более чем 100 странами, включая США, запрещает добычу космических ресурсов в форме национального присвоения. Такие действия вступают в противоречие и с Договором о Луне 1979 года — впрочем, Соединенные Штаты его не подписывали. В основе «Соглашений Артемиды», инициированных США в 2020 году, лежит тот же Договор о космосе. Документ подписали 68 стран.
На эти же правовые коллизии обращал внимание научный журналист Михаил Котов. Он напомнил, что в 2020 году президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, саботирующий, по мнению журналиста, соглашение ООН от 1979 года. «У американцев должно быть право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством. Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния», — говорится в документе.
«Соглашения Артемиды» — это яркий пример эрозии международного права под напором США, — выражал мнение Котов. — Решения такого уровня явно должны приниматься не одним государством (и даже не группкой), а обсуждаться и выноситься на голосование в ООН, особенно с учетом того, насколько широко американские юристы толкуют договор о космосе. Но в таком случае придется договариваться с Россией и Китаем, а это влечет за собой серьезное обсуждение возможных проблем, создаваемых соглашениями, и уступки".
Виктор Бодров.