Сколько стоит Луна? Экономика и право в добыче космических ресурсов

При анализе целесообразности ведения добычи ресурсов на Луне часто упоминают гелий-3 — изотоп, который может быть использован в медицине, создании квантовых компьютеров. Также его рассматривают как перспективное топливо в термоядерной энергетике будущего. На Луне гелий-3 содержится в лунном грунте — реголите. Изотоп возникает в ходе термоядерных реакций на Солнце, распространяется солнечным ветром и соединяется с реголитом. На Земле месторождения гелия-3 отсутствуют, так как он не достигает ее поверхности из-за плотной атмосферы и магнитосферы. Синтезировать изотоп на Земле сложно и затратно, поэтому килограмм гелия-3 стоит около $20 млн.