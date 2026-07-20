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Пожилой мужчина лишился 130 тысяч рублей из-за кибермошенников в ЕАО

74-летний мужчина из поселка Известкового рассказал полиции, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником силовых структур, в чем потерпевший усомнился. Однако киберпреступники надавили на него, показав по видеосвязи поддельные удостоверения и обвинив мужчину в предательстве и переводе денег недружественному государству. Запаниковав, мужчина перевел 130 тысяч рублей на «безопасный счет», представленный мошенником. Но позже, успокоившись, мужчина.

74-летний мужчина из поселка Известкового рассказал полиции, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником силовых структур, в чем потерпевший усомнился. Однако киберпреступники надавили на него, показав по видеосвязи поддельные удостоверения и обвинив мужчину в предательстве и переводе денег недружественному государству. Запаниковав, мужчина перевел 130 тысяч рублей на «безопасный счет», представленный мошенником. Но позже, успокоившись, мужчина осознал случившееся и обратился в полицию.