От +18 до +34 и слабый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 20 июля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 20 июля станет жарче, чем в воскресенье. Зной будет усиливаться, и ни ветер, ни дождь, не облегчат пекло. Подробный прогноз на понедельник выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.