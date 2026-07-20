Кубок России по хоккею с мячом разыграют в Хабаровске в октябре

Финальный этап Кубка России по хоккею с мячом среди мужских команд вновь пройдёт в Хабаровске. Решающие матчи турнира запланированы на октябрь, сообщили в Федерации хоккея с мячом России.
Предварительный этап состоится с 13 по 22 сентября одновременно в двух городах. Команды западной группы сыграют в Ульяновске, восточной — в Кемерове, после чего по три лучших клуба из каждой части турнира получат путёвки в Хабаровск.
Финальная стадия пройдёт с 4 по 12 октября. Шесть команд разделят на две группы по три участника, где они проведут однокруговые турниры и определят состав полуфиналистов.
После группового этапа команды сыграют матч за пятое место и полуфинальные встречи. Затем состоится игра за бронзовые медали, а обладатель Кубка России определится в финале 11 октября.
Для Хабаровска турнир станет ещё одним крупным событием нового сезона русского хоккея. Домашние трибуны будут ждать выступления «СКА-Нефтяника», который традиционно входит в число претендентов на главные национальные трофеи.
Прошлый сезон хабаровская команда завершила серебряным призёром чемпионата России. В финальном матче на арене «Ерофей» при почти десяти тысячах зрителей «СКА-Нефтяник» уступил московскому «Динамо», поэтому новый кубковый розыгрыш даст команде возможность побороться за трофей уже перед своими болельщиками.