Молодёжь Хабаровского края собралась на фестиваль «Наследие Севера»

В Комсомольском районе открылся региональный этнокультурный фестиваль «Наследие Севера». На площадке центра активной молодёжи «Шарголь» собрались представители молодёжи из разных территорий Хабаровского края.
Участниками фестиваля стали делегации из девяти муниципальных образований, включая Аяно-Майский, Нанайский, Ульчский, Амурский, Комсомольский и Солнечный районы, а также Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.
Главной темой первого дня стала дискуссия о социально-экономическом и культурном развитии коренных малочисленных народов Севера. Участники и эксперты обсудили сохранение языков, традиций, народных промыслов и развитие современных направлений, связанных с культурным наследием.
Программа фестиваля включает тематические секции и практические занятия. Молодые люди смогут принять участие в мастер-классах по резьбе по дереву, созданию сувениров, национальной хореографии и традиционным видам спорта.
С приветствием к участникам обратился министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев. Он пожелал молодёжи плодотворной работы и успехов.
Фестиваль «Наследие Севера» продолжит работу, объединив молодых жителей края вокруг сохранения культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера.