Индивидуальным развитием игроков займутся в хабаровском ХК «Амур»

В ХК «Амур» ввели должность тренера по индивидуальному развитию игроков на льду. На новую позицию назначили воспитанника местного хоккея Александра Ремова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В функционал тренера входят индивидуальные, а также групповые ледовые занятия с хоккеистами ЮХЛ, МХЛ и КХЛ вне рамок основного тренировочного процесса. Кроме того, Александр Ремов будет работать с игроками, восстанавливающимися после травм.
За плечами нового тренера игры в ВХЛ в составах «Химика», «Зауралья», ЦСК ВВС, «Рязани», «Молота-Прикамья», «Сарыарки», «Тамбова», «Тороса», «Бурана», «Динамо-Алтай» и «Олимпии». В прошлом он также проводил матчи за молодежную команду «Амурские Тигры».
В 2019 году Александр Ремов в составе «Сарыарки» завоевал Кубок Петрова. Всего на его счету 470 матчей и 281 очко (100+181).