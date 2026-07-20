Индивидуальным развитием игроков займутся в хабаровском ХК «Амур»

В функционал тренера входят индивидуальные, а также групповые ледовые занятия с хоккеистами ЮХЛ, МХЛ и КХЛ вне рамок основного тренировочного процесса. Кроме того, Александр Ремов будет работать с игроками, восстанавливающимися после травм.