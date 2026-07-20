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Корнеева поднялась на 15 позиций в рейтинге WTA

Лидерство в рейтинге сохранила белоруска Арина Соболенко.

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Россиянка Алина Корнеева поднялась на 15 позиций и теперь занимает 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На прошедшей неделе Корнеева дошла до полуфинала на турнире в Афинах, где уступила гречанке Марии Саккари.

Лидерство в рейтинге сохранила белоруска Арина Соболенко, второе место продолжает занимать представительница Казахстана Елена Рыбакина, третью позицию сохранила американка Джессика Пегула.

Лучшей из россиянок остается Мирра Андреева (5-е место). Также в первую сотню рейтинга входят Диана Шнайдер (18), Екатерина Александрова (19), Анна Калинская (20) и Людмила Самсонова (69).