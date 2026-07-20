Сила Луны: Почему люди до сих пор стригутся по лунным фазам и верят в «опасные» полнолуния

20 июля отмечают Международный день Луны, и самое время разобраться, кто прав: эзотерики, которые запрещают стричься на убывающую Луну, или скептики, называющие всё это чушью. Луна, и правда, двигает океаны и слегка влияет на сон. А вот превращает ли она людей в агрессоров и правда ли, что волосы растут быстрее в нужную фазу, — совсем другой вопрос. Life.ru разобрался, что из этого суеверие, а что подтверждено наукой.