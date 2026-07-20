10-й класс или колледж? Педагог рассказала, какой выбор может испортить карьерный старт

По словам эксперта, тем, кто ещё не определился с будущей профессией, разумнее остаться в школе. Дополнительные два года позволят сосредоточиться на общеобразовательных предметах, подготовиться к ЕГЭ, познакомиться с разными направлениями и принять более осознанное решение о дальнейшем обучении. При этом оставаться в 10-м классе исключительно «по инерции», без понимания цели, тоже не стоит — в таком случае эти годы могут превратиться лишь в подготовку к экзаменам без ответа на главный вопрос: какую профессию выбрать.