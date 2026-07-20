Главные новости к утру 20 июля

Испания стала победителем чемпионата мира по футболу. Финальный матч со сборной Аргентины закончился со счетом 1:0.
Шесть человек с минно-взрывными травмами госпитализировали в Домодедово.
Силы ПВО с вечера сбили 400 беспилотников, летевших на Москву.
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Решение правительства Израиля о признании геноцида армян не вынесли на голосование в Кнессете. По информации израильского Haaretz, это произошло из-за давления Азербайджана на премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
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