Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 20 июля

Испания стала победителем чемпионата мира по футболу. Финальный матч со сборной Аргентины закончился со счетом 1:0.

Испания стала победителем чемпионата мира по футболу. Финальный матч со сборной Аргентины закончился со счетом 1:0.

Шесть человек с минно-взрывными травмами госпитализировали в Домодедово.

Силы ПВО с вечера сбили 400 беспилотников, летевших на Москву.

Стоимость нефти марки Brent превысила $90 впервые за месяц.

Фридрих Мерц связал энергетический кризис в Германии с отказом от российского газа.

Решение правительства Израиля о признании геноцида армян не вынесли на голосование в Кнессете. По информации израильского Haaretz, это произошло из-за давления Азербайджана на премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше