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На омских кладбищах осталось 800 новых могил

Сюда входят те места, где допускаются подзахоронения родственников.

Источник: Om1 Омск

За пять месяцев этого года в Омске похоронили 2 804 человека. При этом статистика смертности идёт на спад: за весь прошлый, 2025-й, год в городе было предано земле 7 635 усопших. Об этом сообщает NGS55, ссылаясь на данные департамента городского хозяйства.

По информации на 20 июля 2026 года, участки для новых захоронений есть на Западном кладбище, а также на погосте, расположенном в посёлке Осташково. В департаменте пояснили, что имеющийся земельный ресурс позволит организовать свыше 800 новых мест для захоронений с учётом возможности последующего подхоронения супруга или близкого родственника.

На всех действующих кладбищах Омска предусмотрены места для подхоронения рядом с ранее захороненными родственниками. Кроме того, представители департамента отметили, что допускается захоронение в родственную могилу при условии соблюдения необходимого срока минерализации.