Нарушавшему ПДД в Красноярском крае иностранцу закрыли въезд в Россию

В Красноярском крае 35-летнего иностранного гражданина на 3 года лишили права въезда в Россию из-за игнорирования правил дорожного движения, сообщили в полиции.
Житель ближнего зарубежья находился в нашей стране на законных основаниях и работал на одном из сельских предприятий в Канском округе. Но в сентябре 2022 года он попался ДПС на вождении в состоянии опьянения, за что был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на 1,5 года. Однако наказание он не исполнил — штраф не оплатил и водительское не сдал.
Весной 2026 года мужчина решил самовольно «вернуть себе статус водителя» — сел за руль и поехал за город, где выехал на полосу встречного движения в запрещенном месте. После повторного задержания в отношении правонарушителя составили протоколы по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, а также изъяли водительское удостоверение.
«В настоящее время руководством отдела ГАИ ОМВД России “Канский” в соответствии с п. 4 ст. 26 Федерального закона № 114-ФЗ за неоднократное в течение 3 лет игнорирование иностранцем административного законодательства принято решение о закрытии для него на 3 года въезда на территорию Российской Федерации. Отметим, что в 2026 году в Канском округе подобные решения приняты в отношении еще двух иностранных граждан», — рассказали в ГУ МВД.
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