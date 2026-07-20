Нарушавшему ПДД в Красноярском крае иностранцу закрыли въезд в Россию

Житель ближнего зарубежья находился в нашей стране на законных основаниях и работал на одном из сельских предприятий в Канском округе. Но в сентябре 2022 года он попался ДПС на вождении в состоянии опьянения, за что был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на 1,5 года. Однако наказание он не исполнил — штраф не оплатил и водительское не сдал.